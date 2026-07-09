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VÍDEO | Un incendio en una finca cerca de Son Sardina obliga a cerrar el metro de Palma

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Redacción Digital

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VÍDEO | Un incendio en una finca cerca de Son Sardina obliga a cerrar el metro de Palma

Redacción Digital

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El servicio de metro de Palma ha quedado interrumpido debido a un incendio declarado en una finca de la zona de Son Sardina, según ha informado Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Toda la línea está cortada entre la Estación Intermodal y el Parc Bit, a la espera de que los bomberos consigan sofocar las llamas. Más información

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