FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Redacción Digital

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya

El Ico ha vuelto a las andadas y ha vuelto a ser arrestado por tercera vez en menos de un mes. Pese a que tenía en vigor una orden de alejamiento de Son Banya, se personó la tarde del domingo en el poblado. Una vez allí, el hijo de La Paca apuñaló, presuntamente, a otro individuo y arrastró y le cortó el pelo a la fuerza a su esposa. Agentes de la Policía Nacional acudieron al asentamiento y detuvieron a Francisco Tomás Fernández Cortés, de 42 años, por un presunto delito de lesiones y otro de quebrantamiento de mandamiento judicial. Más información