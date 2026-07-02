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VÍDEO | Un camión de recogida de basuras de Emaya se incendia en la avenida Jaume III de Palma
FOTO: POLICÍA LOCAL DE PALMA | VÍDEO: Andrés Fiol
Un camión de recogida de basuras de la empresa municipal Emaya se ha incendiado esta madrugada en la avenida Jaume III, en Palma. El fuego no ha dejado heridos, pero las llamas han provocado diversos daños en contenedores, escaparates y fachadas cercanas. Los bomberos han sofocado las llamas y la Policía Local ha regulado la circulación hasta que el vehículo ha sido retirado pasadas las 10 de la mañana. Más información
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