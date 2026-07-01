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VÍDEO | Dos guardias civiles fuera de servicio rescatan a un hombre en el incendio de una vivienda en Cala Rajada
Dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio han rescatado a un hombre la madrugada de este miércoles en un incendio urbano o en un segundo piso de un inmueble de Cala Rajada. La víctima ha sufrido diversas quemaduras y problemas respiratorios, mientras que los efectivos del instituto armado han tenido que ser atendidos por inhalación de humo. Más información