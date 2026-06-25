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VÍDEO | El hombre que mató a martillazos a su hermano en sa Pobla ultima un acuerdo con la Fiscalía
Miquel Terrassa, el hombre que mató a martillazos a su hermano Jaume en sa Pobla el año pasado está negociando un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El acusado, que está en libertad, ha comparecido este mediodía en la Audiencia Provincial de Palma, donde se ha celebrado una vista previa. La fiscal y el abogado defensor, Jaime Campaner, han anunciado que están negociando un acuerdo de conformidad para pactar una condena inferior a los 12 años de cárcel que solicita el ministerio público inicialmente. El tribunal ha señalado una nueva vista para el próximo 17 de septiembre, en la que previsiblemente se sellará el pacto. Más información
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