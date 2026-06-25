Lorenzo Marina

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Desalojan un edificio de La Vileta por un incendio en una primera planta

Un edificio de La Vileta ha sido desalojado la mañana de este jueves al declararse un incendio en una vivienda de la primera planta. Una mujer ha tenido que ser trasladada a Son Espases en estado grave por inhalación de humo. Mientras, un domicilio ha sido precintado al resultar dañadas las vigas por la gran carga de fuego que ha soportado. Más información