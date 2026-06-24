Marcos Ollés

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Enric Campins, técnico de los Bombers de Mallorca, explica la actuación en el incendio de la residencia de ancianos de Inca

"Hemos recibido el aviso de que había humo que salía de la residencia y que se estaba evacuando el edificio. Hemos activado los parques de Inca, Manacor y Alcúdia. El personal de la residencia había iniciado los trabajos de evacación. Todo el edifico estaba inundado de humo y en una de las alas se había desarrollado un incendio bastante potente que había inundado todo el edificio", ha explicado uno de los mandos de los Bombers de Mallorca sobre el incendio que ha obligado a desalojar a 124 ancianos de una residencia de Inca.

"Hemos estado extinguiendo y después nos hemos encargado de la ventilación para que el edificio pueda volver a ser funcional de la manera más rápida posible. El problema es que no tiene electricidad y hay partes afectadas por el humo, aún huele y algunas habitaciones están ennegrecidas", ha señalado Enric Campins.