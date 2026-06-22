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VÍDEO | Dos detenidos en Barcelona por un violento asalto a un anciano de 88 años en su casa en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a dos jóvenes por su implicación en un violento asalto a un anciano de 88 años en su domicilio de Palma. Los acusados y otro delincuente que está siendo buscado irrumpieron de madrugada en la vivienda de la víctima y le arrebataron una cadena de oro que llevaba en el cuello, causándole algunas lesiones. Los investigadores del grupo de Atracos de la Jefatura de Palma identificaron a los autores y descubrieron que dos de ellos habían huido de la isla, alertando a sus compañeros de la capital catalana para que los arrestaran a su llegada a la ciudad. Más información