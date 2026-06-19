Policía Nacional / Policía Local Palma

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VÍDEO | La operación antidroga en Son Banya ee salda con la intervención de medio kilo de cocaína y otro medio de marihuana y hachís

Policía Nacional / Policía Local Palma

La espectacular operación antidroga desplegada este jueves por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma en Son Banya se ha saltado con la intervención de medio kilo de cocaína, otro tanto de marihuana y hachís, heroína y base de cocaína y la incautación de 3.000 euros obtenidos con la venta de estupefaciente. Nueve puntos de venta han sido desmantelados, de los que siete fueron derribados por excavadoras, al tratarse de construcciones ilegales. En el operativo se produjeron siete detenciones. Dos de ellos fueron arrestados por delitos anteriores, al tener una reclamación judicial. Estos han sido puestos la mañana de este viernes a disposición judicial. Mientras que los cinco arrestados por un presunto delito contra la salud pública está previsto que sean conducidos esta tarde al juzgado de guardia. Más información