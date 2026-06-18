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VÍDEO | Siete detenidos en nueve registros en una operación antidroga y contra la construcción ilegal en Son Banya

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Lorenzo Marina

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VÍDEO | Siete detenidos en nueve registros en una operación antidroga y contra la construcción ilegal en Son Banya

Lorenzo Marina

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Una operación conjunta de Policía Nacional y Policía Local de Palma, con un centenar de efectivos se han desplegado la mañana de este jueves en Son Banya contra el tráfico de drogas y para el derribo de construcciones ilegales en el poblado. La actuación se ha saldado con nueve registros y siete detenidos por presuntos delitos contra la salud pública. En algunas de estas casetas se vendía cocaína, heroína, base, marihuana, hachís y fármacos contra la disfunción eréctil. Las excavadoras, supervisados por inspectores municipales del Ayuntamiento de Palma han vigilado el derribo de la pala excavadora de algunas de estas edificaciones. Más información

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