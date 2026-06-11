B. Ramon

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VÍDEO | Un fallo en una nevera, principal hipótesis del incendio en el que han muerto dos personas en Magaluf

Un fallo eléctrico en una nevera podría ser la causa del incendio que esta madrugada ha dejado dos muertos en Magaluf. El morador de la vivienda donde ha comenzado el fuego, en la segunda planta del edificio Trianon II, ha contado que ha descubierto las llamas y ha tratado de sofocarlas por sus propios medios. "Ha cogido agua y un extintor, pero no ha podido apagarlo", ha señalado Eduardo Sánchez, un vecino del primer piso de la finca. La Guardia Civil está a la espera de recabar testimonios y de poder entrar en la vivienda afectada para confirmar el origen del siniestro. Más información