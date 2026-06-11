Bombers Mallorca

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VÍDEO | Declaraciones del Director Insular d'Emergències, Joan Fornàs, tras el incendio de Magaluf.

Dos personas han fallecido y otras 24 han resultado heridas, entre ellas ocho bomberos, tras declararse durante la madrugada de este jueves un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf, en el municipio de Calvià. Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el fuego se originó en la tercera planta de un edificio situado en la calle Martín Ros García, una de las principales zonas turísticas de la localidad.