Bombers de Mallorca

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Jose Argandoña, jefe de los Bombers de Mallorca, sobre el incendio en el polígono de Binissalem

"Hemos entrado en las dos naves a apagar las llamas. Había riesgo de que la cubierta colapsara, como así ha sido, y hemos tenido que salir. Luego hemos atacado el fuego desde el exterior". Con estas palabras, el jefe de Bombers de Mallorca, José Argandoña, resaltada la complejidad de las labores de extinción del incendio de grandes dimensiones declarado de madrugada en dos naves industriales del Polígono industrial de Binissalem. Más información