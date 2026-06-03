Lucía Feijoo Viera

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“Dijo que estaba buscando una toalla”: habla la madre de la bebé fallecida tras sufrir quemaduras en Sevilla

La madre de la bebe fallecida en Sevilla tras sufrir quemaduras mientras presuntamente su pareja la bañaba ha manifestado que ésta aseguró que descuidó la atención sobre la menor poco tiempo y que "dijo que buscaba una toalla" en el cuarto de baño. Así lo ha relatado este miércoles la madre de la niña, Andrea Ordalo, que, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que los hechos se produjeron el pasado 14 de abril en la localidad sevillana de Bormujos, cuando ambos volvieron a casa con la menor tras ver una procesión de Semana Santa: “le dije que si por favor me podía bañar a la niña, mientras que yo preparaba el bolso”. El hombre, ha señalado, cerró la puerta del cuarto de baño y se dispuso a bañarla, “y en cuestión de nada, de tres o cuatro minutos”, según la madre escuchó llorar a la bebé. Más información