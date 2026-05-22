Policía Nacional

VÍDEO | La Policía expulsa a Marruecos al peligroso delincuente de Manacor con 40 antecedentes

La Policía Nacional ha expulsado a Marruecos al peligroso delincuente de Manacor que acumulaba más de 40 antecedentes y fue capturado esta semana en Marratxí. Al hombre le constaba una orden de expulsión de la Delegación del Gobierno en Balears, ratificada y declarado firme por una sentencia contencioso administrativa. El acusado presuntamente era el jefe de un grupo organizado muy activo implicado en robos con fuerza en casas habitadas, delitos contra la seguridad vial, lesiones y robos con violencia e intimidación, delitos por los que había sido condenado nueve veces. Se trata, según la Policía, de una persona catalogada como peligrosa, que utilizaba todos los medios para evitar ser interceptado y que llegó a ser extraditado desde Bélgica hace unos años para ser puesto a disposición judicial en España por un delito de tentativa de homicidio.