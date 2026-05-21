La niña solo quería ver el partido aquella tarde de septiembre de 2023. Iba con su madre, su tía y su hermano. Él llevaba una camiseta del Atlético de Madrid. Ella, una del Real Madrid, con el nombre de su ídolo, Vinicius Jr. Estaban los cuatro a la entrada de la puerta 40 del Estadio Metropolitano cuando un grupo de unos cincuenta hinchas radicales del Atlético de Madrid empezaron a "señalar" con el dedo y a "increpar" a la niña y sus acompañantes. Les dijeron: "Os vamos a matar, iros de aquí, negra de mierda", según denunció luego la tía de la niña, una cría mulata, ante la Policía. Tras la denuncia de la familia y de la Liga de Fútbol Profesional, el juez ha archivado el caso, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, lo que significa que aquel episodio quedará sin castigo.