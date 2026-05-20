Guardia Civil

VÍDEO | La Guardia Civil refuerza la vigilancia sobre los motoristas ante el repunte de accidentes

La Guardia Civil de Tráfico reforzará la vigilancia sobre los motoristas para tratar de frenar la siniestralidad de cara a los meses de verano, cuando salen a la carretera más usuarios de las dos ruedas. Este plan especial comenzó el pasado fin de semana, con la celebración de la "50 Volta Internacional a Mallorca", un evento en el que participaron 8.000 motoristas y en la que los agentes impusieron más de 200 multas. Los controles se centrarán en las carreteras que concentran más tráfico de motocicletas, como la de la Serra, donde ya se han registrado quejas por ruidos y maniobras arriesgadas.