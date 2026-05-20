Policía Nacional

VÍDEO | Cae una banda de ladrones profesionales tras desvalijar doce domicilios en Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos georgianos y tiene identificados a otros dos, presuntos miembros de una banda de ladrones altamente especializados que en los últimos meses habría desvalijado doce domicilios en Palma. Se trata de un grupo itinerante, que viaja de ciudad en ciudad y se marcha tras cometer una serie de robos, y que se alojaba en hoteles como si fueran turistas. Vigilan las casas y colocan finos hilos de pegamento en la parte baja de las puertas para confirmar que no hay nadie, y utilizan herramientas de precisión para forzar las cerraduras.