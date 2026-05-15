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VÍDEO | La mujer agredida sexualmente mientras estaba ingresada denunciará al Hospital Can Misses de Ibiza por falta de seguridad

La paciente de Can Misses presuntamente agredida sexualmente la madrugada del pasado lunes ha presentado ya una denuncia ante la Policía Nacional por los hechos, ocurridos mientras dormía en una habitación del centro sanitario, y tiene previsto también presentar una segunda denuncia contra el hospital público de Ibiza al considerar que la falta de seguridad generalizada en el edificio pone en peligro a trabajadores y usuarios.