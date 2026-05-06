Guardia Civil

Investigan a un conductor que circuló varios kilómetros en sentido contrario por la autopista de Llucmajor

Un ciudadano extranjero de 56 años ha sido investigado por la Guardia Civil por un delito de conducción temeraria, por circular a lo largo de varios kilómetros, entre la salida del aeropuerto de Palma y la del Coll den Rabassa, por los carriles del sentido contrario de la autopista el pasado 25 de abril. Los agentes, que identificaron al conductor a través de las cámaras de seguridad de la DGT, comprobaron que provocó situaciones de alto riesgo para numerosas personas que le esquivaron en medio de un denso tráfico.