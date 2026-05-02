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Rescatan siete cadáveres del mar en Almería vinculados al posible naufragio de una patera

Rescatan siete cadáveres del mar en Almería vinculados al posible naufragio de una patera

Javier Vendrell Camacho

Rescatan siete cadáveres del mar en Almería vinculados al posible naufragio de una patera

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La Guardia Civil ha localizado y rescatado hasta siete cadáveres en aguas próximas a Almería desde el pasado domingo vinculados al posible naufragio de una patera. Por el momento no ha sido posible determinar su procedencia, aunque los investigadores han apuntado que podrían ser migrantes que viajaba en una embarcación que terminó hundida.

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