VÍDEO | Hallan 18 kilos de cocaína y dos de hachís ocultos en los bajos de un coche en un registro aleatorio en el Puerto de Palma
Un coche embarcado en el ferry en Valencia ha sido interceptado la mañana de este viernes al llegar al Puerto de Palma con 18 kilos de cocaína y dos de hachís ocultos en los bajos, Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han detenido al conductor, un hombre de 60 años de nacionalidad española, por un presunto delito contra la salud pública. Más información