VÍDEO | Salvador Llinàs, condenado a casi cinco años de cárcel por la estafa de 20 millones de euros de Autoclick
Salvador Llinàs ha sido condenado hoy a cuatro años y diez meses de prisión por la estafa de Autoclick, un fraude de más de 20 millones de euros con la venta de coches de alquiler. El empresario ha reconocido, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, que vendió de manera fraudulenta más de 3.400 coches de alquiler que no eran suyos, sino que tenía arrendados. Tras el pacto entre su abogado, Bartolomé Salas, la Fiscalía y una decena de acusaciones particulares, se ha declarado autor de delitos de estafa y falsedad documental. El acuerdo ha permitido rebajar la petición de nueve años de cárcel a la que se enfrentaba. Llinàs estuvo fugado durante seis años y en octubre de 2024 fue capturado en Taiwán. Fue extraditado a España y desde entonces permanece en prisión. Más información
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