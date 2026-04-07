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VÍDEO | La mujer condenada por asesinar a su bebé tirándola a un contenedor en Manacor seguirá en la cárcel

VÍDEO | La mujer condenada por asesinar a su bebé tirándola a un contenedor en Manacor seguirá en la cárcel

M.O.I.

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Yolanda Moreno, la mujer condenada a prisión permanente revisable por asesinar a su bebé tirándola a un contenedor de basuras en Manacorseguirá en la cárcel. La magistrada Samanta Romero ha ratificado, tras una vista celebrada hoy en la Audiencia Provincial, su encarcelamiento a la espera de que se resuelva su recurso contra la sentencia. Moreno no se presentó a la lectura del veredicto del jurado popular y estuvo fugada 10 díashasta que el pasado miércoles fue capturada. Más información

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