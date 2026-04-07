VÍDEO | La mujer condenada por asesinar a su bebé tirándola a un contenedor en Manacor seguirá en la cárcel
Yolanda Moreno, la mujer condenada a prisión permanente revisable por asesinar a su bebé tirándola a un contenedor de basuras en Manacor, seguirá en la cárcel. La magistrada Samanta Romero ha ratificado, tras una vista celebrada hoy en la Audiencia Provincial, su encarcelamiento a la espera de que se resuelva su recurso contra la sentencia. Moreno no se presentó a la lectura del veredicto del jurado popular y estuvo fugada 10 días, hasta que el pasado miércoles fue capturada. Más información