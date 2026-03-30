Xavier Peris

VÍDEO | Alarma por un conato de incendio en un edificio de la Plaza de España, en Palma

Varias dotaciones de los Bombers de Palma han acudido esta mañana a la Plaza de España tras recibir avisos sobre un incendio en un edificio. Los equipos de emergencia han comprobado que el fuego se ha declarado en el motor del ascensor, que ha provocado una gran humareda que se ha extendido por el hueco de la escalera. El incidente ha sido solventado rápidamente y no se han producido daños graves. Más información