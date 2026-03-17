VÍDEO | Aplazan el juicio al acusado de traer una niña de Nigeria para hacerla su esclava sexual en Mallorca al cambiar de abogado
El juicio a un hombre de 50 años por utilizar, presuntamente, a una niña de 12 años que trajo de Nigeria como esclava sexual en su casa de Algaida se ha aplazado este lunes a los próximos días 26 y 27 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia de Palma, al anunciar el acusado que cambiaba de abogado. El fiscal pide para el procesado penas que suman 40 años de prisión por los supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual a menor de 16 años, elaboración de pornografía infantil y contra la intimidad. Más información