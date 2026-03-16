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VÍDEO | Varios policías aseguran que la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo "se movía un poquitín"

VÍDEO | Varios policías aseguran que la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo "se movía un poquitín"

FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Varios policías aseguran que la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo "se movía un poquitín"

FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

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Un agente de la Policía Nacional ha asegurado hoy en el juicio que la bebé arrojada a un contenedor de basuras en Porto Cristo "se movía un poquitín". El funcionario ha afirmado que detectó "pequeños movimientos o algún espasmo". "Una piernecita se le movía", ha dicho. Otros dos agentes han contado que hubo un "movimiento de la mano" y "pequeños estímulos" en la recién nacida, que fue declarada muerta en el hospital de Llevant minutos después. Más información

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