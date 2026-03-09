Bernardo Arzayus

Condenados a 73 años los ocho miembros de la manada francesa por violar a una joven británica en Magaluf y difundir los vídeos

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha condenado a 73 años de cárcel a los ocho miembros de la llamada 'manada francesa' -siete jóvenes franceses y un suizo- por la violación grupal de una joven británica en jagosto de 2023 en Magaluf y difundir las imágenes en vídeo grabadas con sus teléfonos móviles. Antes del juicio, los procesados han consignado la suma de 150.000 euros en concepto de responsabilidad civil para indemnizar a la víctima. Más información