Condenados a 73 años los ocho miembros de la manada francesa por violar a una joven británica en Magaluf y difundir los vídeos

Bernardo Arzayus

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha condenado a 73 años de cárcel a los ocho miembros de la llamada 'manada francesa' -siete jóvenes franceses y un suizo- por la violación grupal de una joven británica en jagosto de 2023 en Magaluf y difundir las imágenes en vídeo grabadas con sus teléfonos móviles. Antes del juicio, los procesados han consignado la suma de 150.000 euros en concepto de responsabilidad civil para indemnizar a la víctima. Más información

TEMAS

  • sucesos
  • Magaluf
  • Mallorca
  • vídeos
  • Audiencia de Palma
