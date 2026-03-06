Redacción Digital

VÍDEO | Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta Barcelona-Palma

Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta entre Barcelona y Palma. Sobre las seis y media de la madrugada de hoy se ha declarado un fuego en un camión en el interior del barco Golden Bridge, en pleno trayecto desde la península a Mallorca con 200 pasajeros a bordo. El incendio ha sido sofocado por la tripulación y en principio no hay personas afectadas. El barco ha llegado al puerto de Palma sobre las nueve y media de la mañana, y está siendo revisado por dotaciones de los Bombers. Ayer se produjo otro incidente similar en un barco de la misma compañía en la ruta Palma-Barcelona. Más información