Redacción Digital

VÍDEO | Un autobús de la EMT choca intencionadamente contra un taxi en Palma

Un taxista ha denunciado que un chófer de un autobús de la EMT chocó intencionadamente contra su vehículo, que estaba parado en un semáforo, ayer al mediodía en la Plaza de España de Palma. El coche sufrió grandes desperfecos y el conductor se quejaba de un golpe en el tobillo. Según explicaron fuentes cercanas al caso, los dos hombres habían mantenido una discusión de tráfico unos días atrás. La secuencia del choque fue grabada en vídeo por otro taxista. La Policía Local, ante la evidencia de que había sido con choque intencionado, ha investigado al chófer por los delitos de daños y lesiones leves. Más información