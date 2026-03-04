B. Ramon

VÍDEO | Incendio en las Avenidas: los vecinos desalojados no pueden volver a su casa

Un equipo de bomberos y técnicos municipales han examinado esta mañana el ático de la avenida Alexandre Rosselló donde ayer se registró un violento incendio, y han concluido que no está en condiciones de ser habitada hasta que no se reparen los daños que causó el fuego. Los equipos de emergencia han aprovechado para coger las pertenencias más necesarias de los siete residentes que han sido desalojados. Más información