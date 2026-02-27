Secciones

Guardia Civil

VÍDEO | La banda de ladrones desarticulada en Palma cometió cinco robos en una sola noche

Guardia Civil

La banda de ladrones desarticulada el jueves por la Guardia Civil en una operación desarrollada en Palma llevaba una actividad delictiva frenética. Los delincuentes robaban coches de gran potencia con los que se desplazaban por toda Mallorca perpetrando robos en restaurantes, bares y comercios. En una sola noche llegaron a cometer cinco robos. La intervención policial del jueves se saldó con siete detenidos, todos argelinos de entre 18 y 21 años. Más información

