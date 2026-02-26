Bernardo Arzayus

VÍDEO | Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Portocolom

La Guardia Civil está investigando las causas de la muerte de una anciana de 80 años y su hijo, de 54, cuyos cadáveres han aparecido hoy por la tarde en su domicilio de Portocolom, en Felanitx. Los agentes de la Policía Judicial y una comisión del juzgado de guardia están realizando una inspección ocular en la casa, donde no hay señales aparentes de violencia. Por el momento los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque los primeros indicios apuntan a un doble suicidio.