Secciones

Es noticia
Violación MenorDesalojo Cárcel PalmaVenta Vivienda No ResidentesSuicidio Residente MIRDespido Arrasate
instagramlinkedin
VÍDEO | Carreras ilegales en los polígonos de Son Rossinyol y Can Valero

VÍDEO | Carreras ilegales en los polígonos de Son Rossinyol y Can Valero

Policía Local Palma

VÍDEO | Carreras ilegales en los polígonos de Son Rossinyol y Can Valero

Policía Local Palma

RRSS WhatsAppCopiar URL

Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma disolvieron durante la tarde del pasado sábado dos concentraciones de varios centenares de jóvenes que presenciaban carreras ilegales de vehiculos en los polígonos de Son Rossinyol y Can Valero. Los operativos se saldaron con decenas de conductores identificados y una treintena de multas por distintas infracciones. Más información

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Carreras ilegales
Tracking Pixel Contents