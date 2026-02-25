Policía Local Palma

VÍDEO | Carreras ilegales en los polígonos de Son Rossinyol y Can Valero

Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma disolvieron durante la tarde del pasado sábado dos concentraciones de varios centenares de jóvenes que presenciaban carreras ilegales de vehiculos en los polígonos de Son Rossinyol y Can Valero. Los operativos se saldaron con decenas de conductores identificados y una treintena de multas por distintas infracciones. Más información