VÍDEO | Detienen a un narco en Palma tras interceptar un envío de 25 kilos de hachís y tres kilos de cocaína en Son Sant Joan

Un envío de un paquete con 23 kilos de hachís y tres kilos de cocaína fue interceptado por la Guardia Civil en el Aeropuerto de Palma. Los agentes del instituto armado localizaron y detuvieron al remitente, de 43 años. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión. Más información

