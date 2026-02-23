VÍDEO | Detienen a un narco en Palma tras interceptar un envío de 25 kilos de hachís y tres kilos de cocaína en Son Sant Joan
Un envío de un paquete con 23 kilos de hachís y tres kilos de cocaína fue interceptado por la Guardia Civil en el Aeropuerto de Palma. Los agentes del instituto armado localizaron y detuvieron al remitente, de 43 años. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión. Más información
