VÍDEO | Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía

Un hombre de 47 años ha fallecido esta madrugada tras recibir una descarga de una pistola táser por parte de un agente de la Policía Nacional tras provocar un violento altercado en su casa, en Palma. La víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria y la dotación de una ambulancia no pudo reanimarle. El Grupo de Homicidios de la Policía ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del suceso. Más información

