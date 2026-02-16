VÍDEO | Detenido el presunto autor de numerosos incendios en s'Albufera de Mallorca
La Guardia Civil ha identificado a un hombre de 72 años, considerado el responsable de numerosos incendios que han afectado a s'Albufera de Mallorca durante los últimos dos años. Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) pusieron en marcha una operación especial para cazar al pirómano, denominada Ruedas de Fuego, que ha permitido finalmente arrestar al sospechoso. Más información
