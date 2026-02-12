Guardia Civil

VÍDEO | Desmantelan una plantación de marihuana y un laboratorio de hachís en Marratxí con un consumo eléctrico equivalente a 15 viviendas

El fuerte olor a marihuana procedente de una vivienda despertó la alarma y motivó las quejas de vecinos del polígono de Marratxí, de urbanizaciones colindantes y de la dirección de un instituto situado en las proximidades. Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil del Pont d'Inca se encargaron del caso. Los agentes del instituto armado hallaron en un inmueble gran cantidad de cogollos de cannabis, plantaciones interiores y un laboratorio para elaborar hachís. Un hombre de 46 años ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública. El consumo eléctrico diario, con un contador manipulado, era el equivalente a 15 viviendas. Más información