VÍDEO | Cinco detenidos por vender drogas y alquilar habitaciones para la prostitución en un piso de Palma
La Policía Nacional ha detenido en Palma a cinco personas -tres mujeres y dos hombres- por su vinculación con un punto de venta de drogas muy activo en el que además se alquilaban habitaciones para servicios sexuales. Los sospechosos están acusados de delitos de tráfico de drogas y prostitución. Los agentes han decomisado más de 150.000 euros y diferentes cantidades de cocaína y otros estupefacientes. Más información
