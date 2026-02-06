SVA Aduanas Agencia Tributaria / Guardia Civil Mº Interior / Policía Nacional

VÍDEO | Desarticulada en Ibiza una organización de narcos a gran escala: más de 26 detenidos e intervenidos 1.558 kilos de coca y casi once toneladas de hachís

La Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala, asentada en Ibiza, en el marco de una operación conjunta denominada ‘Cóctel Norte Cavaliere’. En total, se ha detenido a más de 26 personas relacionadas con la introducción de 1.558 kilos de cocaína y casi once toneladas de hachís, además de marihuana. Más información