Guardia Civil

VÍDEO | Así robó una ladrona un jamón ibérico de bellota en un supermercado de Sineu

Tras quitarse el abrigo y llevarlo en la mano, a ladrona se dirigió hacia el lugar donde se encontraba colgado un jamón ibérico de bellota, valorado en 420 euros, en un supermercado de Sineu. A continuación esa mujer de 57 años, con antecedentes por hechos similares, lo envolvió con la prenda como si de un bebé se tratara para salir del establecimiento sin ser detectada con la pieza escondida, al aprovecharse de la gran afluencia de clientes. Agentes de la Guardia Civil dieron con ella y la han investigado por un presunto delito de hurto. Más información