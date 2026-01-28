VÍDEO |Gemma González, okupa en la cárcel vieja de Palma: "Cada dos o tres días queman algo, menos mal que tengo la puerta y no me entra el humo"
"Cada dos o tres días prenden fuego a algo. El otro día quemaron algo en las escalera. Menos mal que tengo la puerta y no me entra el humo", se lamentaba Gemma González, una valenciana de 50 años criada en Ibiza, que lleva residiendo como okupa desde octubre en el antiguo penal después de trasladarse de Ibiza a Mallorca "para asistir a mi marido". Unos momentos antes un contingente de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma ha irrumpido en las instalaciones de lo que fue un centro penitenciario. Tras identificar a los 165 moradores, los policías han detenido a un individuo. Más información