Lucía Feijoo Viera

Mueren tres personas en un incendio de una vivienda en Carabanchel, Madrid

Tres personas han perdido la vida durante la madrugada de este viernes en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel. Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la otra, por quemaduras. Las llamas rompieron por la fachada posterior del inmueble, afectando el humo también a dos áticos superiores, donde los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buenas condiciones. Más información