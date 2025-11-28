Manu Mielniezuk

VÍDEO | Investigan la posible muerte violenta de una anciana de 90 años en Son Macià, en Manacor

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de determinar las circunstancias de la muerte de una anciana de 90 años, cuyo cadáver con posibles signos de violencia ha sido descubierto sobre las doce y media del mediodía en su domicilio, una casa en el llogaret de Son Macià, en Manacor. Ha sido el hijo de la víctima el que ha dado la voz de alarma tras acudir a la vivienda, extrañado porque no podía contactar con su madre. Agentes del Grupo de Homicidios se han desplazado al lugar para realizar una inspección ocular. Más información