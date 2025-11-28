Lorenzo Marina

VÍDEO | 400 policías nacionales y locales velarán por la seguridad de comercios y clientes en Palma durante las fiestas navideñas

Un total de 400 agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma velarán por la seguridad de comercios y consumidores durante las fiestas navideñas en los principales núcleos de Palma. La vigilancia se potenciará en las principales calles del Centro y en los grandes núcleos comerciales donde la actividad delictiva suele ser más intensa. Otro tanto se efectuará para perseguir la proliferación de ciberdelitos. La cúpula de la Policía Nacional se ha reunido este viernes en la sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional, en la calle Simó Ballester, para explicarle a las presidentas de la patronal Afedeco y Pimeco los detalles del Plan de Comercio Seguro. Más información