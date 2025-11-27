Guardia Civil

VÍDEO | Descubren una plantación de marihuana y numerosas armas tras un incendio en una casa de Selva

Doble sorpresa tras un incendio en un domicilio de Selva. Cuando los Bombers apagaron el fuego, que se declaró el pasado lunes, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local encontraron una plantación de marihuana y otras drogas, y un auténtico arsenal, formado por dos carabinas, una pistola, catorce armas de aire comprimido, un arma simulada, una pistola detonadora, una baellesta, dos pistolas táser y 850 cartuchos. Todo presuntamente para hacer frente a cualquier intento de robo de droga, lo que se conoce como "vuelco" en el argot de los narcos. La Guardia Civil arrestó a dos mujeres, madre e hija, que vivían en la casa por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Más información