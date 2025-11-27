Policía Nacional

Interceptadas 2,5 toneladas de cocaína enviada a Valencia entre fruta desde Ecuador

Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Aduanas ha permitido intervenir dos toneladas de cocaína escondidas entre fruta en el puerto de Valencia. Hay cuatro detenidos acusados de delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Con esta operación se ha desarticulado una de las principales redes de importación de cocaína desde Ecuador, a la que se le imputa la importación de más de 2,5 toneladas de cocaína de alta pureza. En noviembre de 2024 ya se habían incautado más de 500 kilos de cocaína oculta en un contenedor que importó la organización por el puerto de Vigo. Además, se han intervenido 10.000 euros, armas blancas, dos coches de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles, una máquina de contar billetes, un detector de metales y otro de frecuencias y diversa documentación.