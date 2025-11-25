Ajuntament de Sant Lluís/Guardia Civil

Un incendiario prende fuego a 55 contenedores y papeleras en Sant Lluís, en Menorca

Un incendiario de edad avanzada, residente en la localidad menorquina de Sant Lluís, desplegaba una actividad delictiva frenética para prender fuego a contenedores y papeleras de su municipio de manera intencionada. A este individuo se le atribuyen la quema de 55 depósitos y elementos del mobiliario urbano. El importe total de los daños se estima en torno a los 44.000 euros. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Lluís le han detenido este lunes por un presunto delito continuado de daños intencionados mediante incendios. Más información