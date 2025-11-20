Guardia Civil

VÍDEO | Un afectado en Baleares de una ciberestafa en 11 provincias con 19 víctimas por medio de una web fraudulenta de productos electrónicos

Por medio de una web fraudulenta de productos electrónicos, una banda cometió 19 ciberestafas en 11 provincias españolas. Uno de los afectados se encuentra en Baleares. Un total de tres personas han sido investigadas por presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y usurpación de estado civil. El montante económico asciende a 2.000 euros. Más información