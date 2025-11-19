DM

VÍDEO | Condenado un conductor ebrio por huir a 130 kilómetros por hora y atacar a dos policías en Cala Rajada

Un conductor de 35 años ha sido condenado por huir de la Policía a 130 kilómetros por hora en Cala Rajada (Capdepera), poniendo en peligro a decenas de personas, y atacar a dos agentes cuando fue interceptado el pasado fin de semana. El acusado, que estaba ebrio, recorrió varias calles en sentido contrario y marcha atrás en las inmediaciones de una discoteca. Fue detenido y sometido a un juicio rápido, en el que aceptó un año de prisión, varias multas y la retirada del carné por seis delitos. Más información